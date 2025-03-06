غدًا.. انتهاء مهلة اعفاء استيراد الغاز الإيراني.. والعراقيون سيفقدون 15 ساعة تجهيز يوميًا

وفي 7 نوفمبر الماضي عام 2024، مددت الإدارة اعفاء للمرة 23 منذ عام 2018، لمدة 120 يومًا، ما يعني انها ستنتهي في بالضبط يوم غد الجمعة وبعد مرور 4 اشهر على الاستثناء.ومن المتوقع ان يتم إيقاف استيراد الغاز من تماما، والذي لا يصل منه الى حاليا سوى 18% منه، حيث يتعاقد مع على 45 مليون متر مكعب يوميًا، لكنه منقطع منذ شهرين عن المنطقة ولا يتم تزويد سوى المنطقة الجنوبية بـ8 مليون متر مكعب فقط، يتم تحويلها الى محطة بسماية.وكان ترامب قد اصدر امرا سابقا بإلغاء او إعادة تقييم جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات لباقي البلدان، فيما من غير الواضح حتى الان ما اذا كان سيتم تمديد الاعفاء او لا على صعيد الحكومة العراقية، فيما يظهر الامر واضحا على الصعيد السياسي انه لن يتم تمديد الاعفاء من قبل ترامب هذه المرة.وتبلغ قدرة الإنتاجية 25 الف ميغا واط، وبفقدان الغاز الإيراني يعني فقدان حوالي 8 الاف ميغا واط او اكثر، وهو ما سيؤدي الى تراجع ساعات التجهيز بحوالي 30%.وبينما كان متوسط تجهيز الكهرباء في العام الماضي حوالي 16 ساعة، فهذا يعني ان سيفقد حوالي 5 الى 6 ساعات من التجهيز، ليكون التجهيز حوالي 10 ساعات في احسن الأحوال كمتوسط، مع إطفاء 14 ساعة.