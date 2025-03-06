بغداد.. اغلاق 13 كراجاً غير رسمي في جانبي الكرخ والرصافة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "وفق الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك وحرصاً منا على امن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الامنية الماسكة للأرض، من غلق (13) ساحة "كراج" غير رسمية ولعدم التزام اصحابها "بالتسعيرة الرسمية" والمقررة من الجهات ذات الاختصاص وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، السعدون، فلسطين، باب المعظم، المنصور، البتاويين، باب الشيخ) في جانبي الكرخ والرصافة".ودعت القيادة اصحاب ساحات وقوف العجلات الى "إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة والالتزام بالتسعيرة الرسمية (3 الاف دينار) وذلك لمزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها وتجنبهم للمساءلة القانونية".