السيد الصدر يعلن عن موقفه من "تيك توك"

نيوز – محلي

كشف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، عن موقفه من تطبيق "تيك توك".

وجاء في الوثيقة أن أحد الأشخاص سأل "سيدنا الكريم، ما هو رأي سماحتكم في تطبيق (تيك توك) وخصوصا في ظل ما نشهده من تأثيراته السلبية على الشباب وإبعاده عن القيم الإسلامية لا سيما من خلال البثوث الليلية وما تتضمنه من مفاسد أخلاقية؟ وما هي نصيحتكم لمستخدميه؟

وجاء الجواب من "بسمه تعالى، بات التيك توك صراعا دوليا بين التي تصف نفسها بالدول العظمى".

وأضاف "لكن لا يعني ذلك أن نكون عبيدا لهم على الإطلاق ولا أن نعطي لأنفسنا الأمارة بالسوء العنان في استعماله والنشر فيه".

وتابع "إنني ممن يتابعه بما يرضي اللّٰه تعالى وما ينفع وفي أوقات الفراغ إن وجدت (...) بحيث لا يكون شاغلا عن الطاعة وخدمة والتكامل الفردي والعام".