وفاة باكستاني في العراق

نيوز – محلي

توفي عامل باكستاني، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية في .

وقال مصدر امني لـ نيوز، ان "عاملا باكستانيا يدعى حسين محمد تولد 1973 والذي يعمل مشرفا في شركة كوسان النفطية الواقعة في المصفى الجديد، توفي اليوم بسبب تدهور حالته الصحية.

وأضاف انه "تم الكشف على الجثة من قبل مفارز الادلة الجنائية ونقله الى مستشفى العام".