العراق يخطو مع "شنغهاي" الصينية نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات

فبعد أن وقع عقوداً عدة لإنتاج بالاعتماد على الطاقة الشمسية مع "توتال إنيرجي" لتوفير 1000 ميغاواط وعقود أخرى بطاقات أقل، يبدأ أولى المحاولات للاتجاه لتحويل آلاف أطنان النفايات في العاصمة إلى مواد مفيدة من خلال تدويرها وحرق المتبقي منها لإنتاج .ومنح شركة "شنغهاي" تنفيذ أول مشروع من نوعه لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، بكلفة 497 مليون دولار في خطوة هي الأولى من نوعها بالعراق.معالجة 3 آلاف طن يومياًسيستغرق تنفيذ المشروع نحو عامين، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 آلاف طن نفايات يومياً وتوليد 100ميغاواط كهرباء، ومن المقرر أن ينفذ المشروع في منطقة النهروان 68 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بغداد، فيما ستكون المرحلة الثانية من المشروع منطقة أبو غريب 32 كيلومتراً غرب العاصمة بالمواصفات نفسها.ويبلغ إجمال النفايات التي ترفعها الأجهزة البلدية سنوياً في عام 2023 نحو 11 مليون طن، فيما يبلغ معدل النفايات التي يطرحها كل فرد عراقي ما يقارب 1.5 كيلوغرام يومياً، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط.