الاعمار والإسكان توضح بشأن عملية للنزاهة وتتبرأ من المعتقل

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بخصوص الذي انتشر حول القاء القبض على احد المطلوبين لدى هيئة نود بيان ان الشخص المعني هو مستثمر وقد راجع مقر هيئة تنفيذ المدن السكنية حاله حال اي مستثمر يقوم بمراجعة الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية".وأضافت، "يبدو ان لديه ملف في هيئة حيث قاموا بنصب كمين له لإلقاء القبض عليه وهذا ما تم بالفعل ونشير هنا انه ليس موظفا في الوزارة"، مبينة أن "عملية تدوير المدراء هي سياق متبع في اغلب الوزرات وان تغيير مدير هيئة تنفيذ المدن السكنية ليس له علاقة بالموضوع أعلاه".