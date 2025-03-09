فوضى في البصرة.. العيداني يتجاهل قرار مجلس المحافظة ويباشر بمهام رئاسة هيئة الاستثمار

وبالرغم من قرار مجلس محافظة اليوم الاحد (9 اذار 2025) الا ان محافظ أسعد العيداني، باشر صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيأة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.

وبحسب الوثيقة أعلاه، فإن مجلس محافظة اعتبر ان الأمر الإداري مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة (٧ /تاسعا - (١) وان اعفائه يجب ان يكون من خلال مجلس كما نصت عليه المادة (٧/ تاسعا (۲) وبدلالة المادة (٥١) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ( ٢١ السنة (۲۰۰۸) المعدل.وبحسب الوثيقة ايضا، فإنه بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس في القانون المشار اليه أعلاه واستنادا الى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية والقسم القانوني في مجلسنا ولكون رئيس هيئة استثمار مكلف رسميا من قبل دولة رئيس الوراء بموجب الأمر الديواني المرقم (۲۸۳) عليه، لا يمكن انهاء تكليفه الا من خلال الجهة التي أصدرت امر التكليف وبناء على ذلك يتعبر امركم الإداري فاقدا لسنده القانوني وملغيا للاسباب المبينة أعلاه.وأصدر محافظ البصرة، أسعد العيداني، الأربعاء (5 اذار 2025) أمرا بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، عبد سلمان، وفتح باب الترشح للمنصب.