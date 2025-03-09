شاهد بالفيديو.. انهيار جزء من بناية معهد للمكفوفين في البصرة

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي اليوم الاحد، مقطع فيديو لانهيار جزء من بناية للمكفوفين في .

وبحسب الناشطون فأن "جزءاً من بناية للمكفوفين في انهار، ما دفع لصدور أوامر بإغلاقه على الفور". فيما اكد مراسل نيوز، ان "بناية المعهد تعود إلى سبعينيات الماضي ويعتبر الوحيد في المنطقة الجنوبية".

