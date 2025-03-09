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عضو بمجلس البصرة: انهاء تكليف رئيس الاستثمار مخالف للقانون
محليات
2025-03-09 | 15:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
827 شوهد
اعتبر عضو مجلس محافظة
البصرة
رئيس
لجنة
التخطيط اياد المالكي، الأحد، انهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار من قبل المحافظ أسعد العيداني مخالفا للقانون.
وقال
المالكي
في حديث لـ
السومرية
نيوز، "شهدت محافظة
البصرة
هذا اليوم حراكا سياسيا منذ تشكيل الحكومة قبل عام بعد قيام المحافظ اسعد العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار وهذا مخالف للقانون والدستور لأنه من صلاحيات مجلس
المحافظة
وليس المحافظ".
وأضاف "اذا كان هنالك اي تقصير لأي مدير هو من صلاحية
المجلس
ويكون استجوابا قبل الإعفاء والمجلس من يقرر"، مشددا بالقول "اليوم شاهدنا هناك تفرد بالسلطة والمحافظ حاول يختزل القوانين والسلطات تحت صلاحيته وهذا مخالف".
وأثار قرار محافظ
البصرة
أسعد العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، علاء عبد الحسين سلمان، لغطا كبيرا، دفع مجلس
المحافظة
لإصدار قرار ببطلان قرار انهاء التكليف بحق سلمان مستندا الى ذلك بمواد قانونية.
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