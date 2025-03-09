عضو بمجلس البصرة: انهاء تكليف رئيس الاستثمار مخالف للقانون

اعتبر عضو مجلس محافظة رئيس التخطيط اياد المالكي، الأحد، انهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار من قبل المحافظ أسعد العيداني مخالفا للقانون.

وقال في حديث لـ نيوز، "شهدت محافظة هذا اليوم حراكا سياسيا منذ تشكيل الحكومة قبل عام بعد قيام المحافظ اسعد العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار وهذا مخالف للقانون والدستور لأنه من صلاحيات مجلس وليس المحافظ".

وأضاف "اذا كان هنالك اي تقصير لأي مدير هو من صلاحية ويكون استجوابا قبل الإعفاء والمجلس من يقرر"، مشددا بالقول "اليوم شاهدنا هناك تفرد بالسلطة والمحافظ حاول يختزل القوانين والسلطات تحت صلاحيته وهذا مخالف".

وأثار قرار محافظ أسعد العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، علاء عبد الحسين سلمان، لغطا كبيرا، دفع مجلس لإصدار قرار ببطلان قرار انهاء التكليف بحق سلمان مستندا الى ذلك بمواد قانونية.