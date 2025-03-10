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قرار يخدم شريحة من الطلبة على طاولة البرلمان غدا

محليات

2025-03-10 | 10:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرار يخدم شريحة من الطلبة على طاولة البرلمان غدا
1,949 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلن عضو مجلس النواب زهير الفتلاوي، اليوم الاثنين، ان مجلس النواب سيبحث يوم غد قرارا يلزم وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.

وقال الفتلاوي لـ السومرية نيوز، انه "من المفترض ان يتم التصويت في جلسة يوم غد على قرار يلزم وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات والذي كان معمول به في السنوات السابقة"، مبينا ان "هذا القرار الغي من هيئة الراي في وزارة التربية سابقا".
 
وأضاف ان "هذا النظام يساعد طلبة الصف السادس الاعدادي بفرعيها العلمي والادبي على اعادة محاولات الامتحانات الخارجية ولكن سوف يتوقف عن الذين استفادوا من القرار في السابق وانما فقط طلبة هذه السنة والسنة الماضية الذين لم يستفادوا من هذا النظام"، مشيرا الى ان "النظام يساعد الطلاب في الامتحان من جديد بالدروس التي لم يدخلوا بسببها البكالوريا وهو في صالح الطلبة ".
 
وبين ان "المحاولات تكون بتحسين المعدل او النجاح او من يرغب بإعادة الامتحان".

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