قرار يخدم شريحة من الطلبة على طاولة البرلمان غدا

نيوز – محلي

اعلن عضو زهير الفتلاوي، اليوم الاثنين، ان سيبحث يوم غد قرارا يلزم بإعادة العمل بنظام المحاولات.

وقال الفتلاوي لـ نيوز، انه "من المفترض ان يتم التصويت في جلسة يوم غد على قرار يلزم بإعادة العمل بنظام المحاولات والذي كان معمول به في السنوات السابقة"، مبينا ان "هذا القرار الغي من هيئة الراي في سابقا".

وأضاف ان "هذا النظام يساعد طلبة الصف السادس الاعدادي بفرعيها العلمي والادبي على اعادة محاولات الامتحانات الخارجية ولكن سوف يتوقف عن الذين استفادوا من القرار في السابق وانما فقط طلبة هذه السنة والسنة الماضية الذين لم يستفادوا من هذا النظام"، مشيرا الى ان "النظام يساعد الطلاب في من جديد بالدروس التي لم يدخلوا بسببها البكالوريا وهو في صالح ".

وبين ان "المحاولات تكون بتحسين المعدل او النجاح او من يرغب بإعادة الامتحان".