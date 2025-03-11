شاهد كمية السيول في الانبار

نيوز – محلي

شهد قضاء في محافظة الانبار، تدفق السيول فيه.

وقال مراسل نيوز، ان "الامطار الأخيرة في أدت الى حدوث سيول في قضاء ووادي حوران".

وأضاف ان "هذه السيول قطعت عدد من الشوارع القريبة".