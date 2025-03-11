بغداد تختنق.. الانتظار في الشوارع لساعات

نيوز – محلي

تنشر نيوز، خارطة بحركة المرور في وابرز الشوارع المزدحمة صباح اليوم الثلاثاء حيث تضرب الازدحامات الجسور والشوارع الرئيسية والفرعية فضلا عن تسجيل ازدحامات لمسافات طويلة وخاصة طريق مطار .

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

جسر المثنى مزدحم

القناة مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

الدورة مزدحم

محمد مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه مزدحم

جسر الربيع مزدحم

مجسّر اليرموك مزدحم

المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

ميسلون مزدحم

الشعب مزدحم

مطار المثنى مزدحم

مطار مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

عقبة مزدحم

المسبح مزدحم

سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

الرستمية مزدحمة

14 رمضان مزدحم

دمشق مزدحم

الأردن مزدحم

الرواد مزدحم

المنصور مزدحم

براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

البياع مزدحمة

السيدية مزدحمة

المصافي مزدحم

المغرب مزدحم

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