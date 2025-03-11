العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن حسم نزاع تحكيمي بقيمة مليار دولار لصالح ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.





وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ نيوز، إنها "نجحت، ممثلةً بالدائرة القانونية، في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)".

وأضافت أن "ذلك جاء على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت بين للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، محيي راضي، بحسب البيان أن "الوزارة تابعت القضية منذ العام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل في حماية حقوق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".