القبض على سائق "تاهو" جعلها تسير على الدرج في واسط (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوات أمنية القت القبض على سائق عجلة (تاهو) بعد أن قام بقيادة مركبته على رصيف الحيدرية في مدينة الكوت".وأضاف المصدر، أن "السائق تسبب بأضرار مادية للرصيف بعد ان رصدته إحدى الكاميرات الموضوعة على الطريق".