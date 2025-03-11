من داخل جامع النوري.. مراحل متقدمة بالعمل والافتتاح قريبا

نيوز- محلي

اكد عدد من المهندسين العاملين في بنينوى، اليوم الثلاثاء، تحقيق مراحل متقدمة بالعمل، فيما أشاروا الى ان الافتتاح قريبا.

وقال المهندس انس زياد العامل بالمشروع لـ نيوز ان "العمل في بالمراحل النهائية من المشروع".

وأضاف ان "العمل حاليا العمل بنهايته وما تبقى عمل بسيط جدا".

فيما اكد مفتش اثار وتراث محافظة فالح الشمري لـ نيوز، ان "العمل بمشروع بدأ منذ سنوات"، مبينا ان "نسبة الإنجاز متقدمة".

وتابع ان "ما تبقى لمسات أخيرة في الجامع وتم انجاز ماذنة الحدباء بالكامل والعمل جار في بيت الصلاة".

واكد انه "تم ترتيب المتحف لعرض بعض القطع التي عثر عليها في الجامع".