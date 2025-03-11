تشمل مواليد 2007.. إليك موعد بدء عملية تحديث سجل الناخبين في العراق

وذكرت في بيان أن "اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب ريبوار وحضور أعضائها استضافت، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء والكادر المتقدم في المستقلة للانتخابات، لبحث الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي".وأضافت، أن "الاجتماع شهد طرح العديد من التساؤلات من قبل أعضاء حول الجوانب الفنية واللوجستية لعمل المفوضية، ومدى جاهزيتها لإجراء الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية".من جانبها، استعرضت المفوضية الإجراءات المتخذة لضمان نجاح العملية الانتخابية، مشيرة إلى "تحديث برامج أجهزة البصمة، والتعاقد مع الشركة الفاحصة، إضافة إلى معالجة مشكلة البصمات غير المقروءة، والتي لا تتجاوز مليوني بصمة من أصل 19 مليون ناخب مسجل في انتخابات مجالس المحافظات السابقة"، كاشفة عن "توجهها لتحويل صورة الناخب في بطاقة الناخب إلى بايومترية، للحد من مشكلة عدم ظهور بصمة اليد".وفيما يتعلق بتحديث سجل الناخبين، أوضحت، أن" عملية التحديث ستبدأ بين 15 و20 آذار الجاري ولمدة شهر، على أن تشمل المواليد الجدد لعام 2007 ضمن القوائم الانتخابية".