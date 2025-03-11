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تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في الانبار

محليات

2025-03-11 | 09:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في الانبار
534 شوهد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في الانبار.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ٦ ساعات على اختطافهُ تمكن الامن الوطني من تحرير طفل من اهالي محافظة المثنى تم استدراجه من قبل المتهم ونقله من السماوة الى الانبار".
وأضاف، أنه "تم تحرير الطفل المختطف والقاء القبض على الخاطف".
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