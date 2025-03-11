تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في الانبار

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بعد ٦ ساعات على اختطافهُ تمكن الامن الوطني من تحرير طفل من اهالي محافظة تم استدراجه من قبل المتهم ونقله من الى الانبار".وأضاف، أنه "تم تحرير الطفل المختطف والقاء القبض على الخاطف".