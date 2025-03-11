بعد تأمينها.. انسحاب القوات الأمنية من امام السفارة السورية في المنصور

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "تم انسحاب جميع حفظ القانون من محيط في بعد ان تم تأمينها ولا توجد اي تظاهرة او خطر يهدد محيطها".وفي وقت سابق خرج العشرات من العراقيين بتظاهرة احتجاج أمام على الاحداث الأخيرة الحاصلة في الساحل السورية والابادة العرقية للعلويين.