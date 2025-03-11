تسجيل هزة أرضية في مدينة الموصل

شهدت مدينة بمحافظة نينوى، تسجيل هزة أرضية مساء الثلاثاء.

وقال مراسل في المحافظة، إن مدينة شهدت قبل قليل، هزة أرضية شعر بها الأهالي.

الى ذلك، قالت في بيان، إن مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية الإيرانية بلغت قوتها 5.1 درجة.

ويشهد بين مدة وأخرى تسجيل هزات أرضية بدرجات متفاوتة على مقياس ريختر، أغلبها تكون ارتدادية لزلازل تضرب دول الجوار وتحديدا وتركيا.