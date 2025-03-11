اعتقال شخص قام بحرق صالون نسائي في النجف

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال شخص قام بحرق صالون نسائي في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة من استخبارات تلقي القبض على متهم قام بحرق أحد الصالونات النسائية وعجلة مواطن في الأحياء الشمالية".

وأضاف المصدر أن "سبب ذلك يعود لخلافات مالية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.