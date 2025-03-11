انتحار شاب وإنقاذ آخر في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار لشاب وإنقاذ آخر من محاولة انتحار في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار شاب باسلوب تناوله اقراص سم داخل منزله ضمن منطقة الجعيفر في جانب الكرخ".

وأضاف المصدر "اقدم شاب على محاولة الانتحار باسلوب شنق نفسه داخل منزله ضمن ناحية الجنوبي وتم انقاذه ونقله الى مستشفى قريب".