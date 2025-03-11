في كربلاء.. استنفار الدفاع المدني بحثا عن طفلين

وقال بيان للدفاع المدني، "منذ الساعات الأولى لوقت الإفطار، وردت أنباء عن فقدان طفلين في منطقة كانت سابقًا للأسماك وتحولت إلى مكب للنفايات، على الفور، استنفرت فرق إنقاذ الدفاع المدني في جهودها، وعمليات البحث ما تزال متواصلة حتى هذه اللحظة".

وأضاف البيان أن "هذه تحتوي على غاز الميثان، بسبب النفايات، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث ويشكل تهديدًا على سلامة الفرق العاملة".