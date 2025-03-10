بالوثيقة.. مذكرة قبض بحق رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي الاسلامي

نيوز – محلي

اصدرت الكرادة، مذكرة قبض بحق رئيس المصرف الدولي الاسلامي حيدر فلاح محمد.

وجاء في وثيقة للمحكمة وردت لـ نيوز، انه "تم اصدار مذكرة قبض للمتهم الهارب (حيدر فلاح الشماع) تولد 4/ نيسان/ 1966، وفق احكام المادة 459 من قانون العقوبات".