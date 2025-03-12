توجيه حكومي بتذليل العقبات أمام مشروع تطوير مدينة الأعظمية

وذكر بيان لمكتب ورد لـ السومرية، ان "رئيس السوداني، ترأس اجتماعاً خصص لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير مدينة الأعظمية ببغداد".واوضح، ان "الاجتماع، شهد استعراض سير عمليات الإعمار والتأهيل والتوسعة، الجارية على المرافق الخدمية في الأعظمية، ضمن الحملة التي أطلقها رئيس خلال زيارته للمدينة في شهر حزيران من العام الماضي، إذ جرت مناقشة ملفّ توسعة الحضرة الحنفية التي لم تشهد أيّة توسعة منذ عقود، والملف الخدمي والبنى التحتية للأبنية المدرسية، والمراكز الصحية، وتأهيل الطرق والشوارع المحاذية والقريبة من ضفاف نهر دجلة، والمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة".وأكد رئيس الوزراء، أن "المشاريع التي أطلقتها الحكومة في مدينتي الكاظمية والأعظمية، تأتي ضمن برنامج حكومي واسع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، خصوصاً في المدن ذات الاكتظاظ السكّاني، التي تتميز بخصوصيتها التاريخية والدينية".ووجه، "بتذليل كل العقبات، ولاسيما ما يتعلق باستملاكات الأراضي في موضوع التوسعة، وكذلك حسم أوضاع الأراضي داخل مركز قضاء الأعظمية والمناطق التابعة له، من أجل بناء مدارس إضافية تستوعب الزيادات في أعداد السكّان".