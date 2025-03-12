وفاة واصابة شخصين جراء سقوط سقف محلهم في الديوانية

وقال المصدر لـ نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب اخر بسببسقوط سقف محلهم لبيع المواد الغذائية عليهما في منطقة في قضاء الشرقي جنوب الديوانية".وأضاف، أن "الاخر أصيب بجروح وتم نقل نقله على أثرها إلى المستشفى".