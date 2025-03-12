خلال أسبوع.. اعتقال 20 مطلوباً بجرائم مختلفة في النجف

وذكرت قيادة شرطة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بتوجيه من قائد شرطة محافظة اللواء محمد ذياب وبإشراف مباشر من مدير اجرام النجف، نفذ الإجرام خلال السبعة ايام الماضية اوامر قبض لعدد من المطلوبين، حيث تم تنفيذ (20) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة ضمنهم (4) وفق المادة (406) قتل من خلال الممارسات الامنية التي ينفذها القسم".وبينت، انه "تم تسليم المطلوبين للعدالة لينالوا جزائهم العادل".