حركة بهلوانية انتهت بـ المحجر".. شابان على دراجة يلقيان مصرعهما بكربلاء

وقال المصدر لـ نيوز، أن "شابين لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لحادث بعد قيام أحدهم بعمل حركة بهلوانية خاطئة بالدراجة انتهت بهم بالمحجر الموجود على حافة الطريق في محافظة كربلاء".وأشار الى انه "من قوة الاصطدام انقسمت الدراجة الى أجزاء فيما لفظ الشابين انفاسهما الأخير بمكان الحادث".