بالوثيقة.. حديث برلماني عن شبهات فساد في البصرة

كشفت وثيقة صادرة من النيابية عن شبهات فساد وهدر للمال العام في مشروع بمحافظة .

وتضمنت الوثيقة الموقعة باسم النائب أحمد طه طلب التحقق من مشروع ربط طريق المطار مع عقدة المرور السريع ومطار والمدينة الرياضية. أدناه نص الوثيقة..



