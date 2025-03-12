تفاصيل جديدة عن الاسرائيلية المحتجزة.. بولر زار العراق وصفقة لابدالها باسرى

نيوز – محلي

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، أن آدم بولر، الأميركي الخاص بشؤون الرهائن، زار الشهر الماضي في مسعى لتأمين إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف.

واختطفت تسوركوف في منذ عامين، ويُعتقد أنها محتجزة لدى كتائب .

وأكدت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيث، أن "إدارة بذلت في أسابيع قليلة جهودا تفوق ما قامت به الإدارة السابقة في عامين تقريبا".

وأشارت مصادر رويترز إلى أن "بولر يسعى للتفاوض على صفقة تبادل يتم بموجبها إطلاق سراح تسوركوف مقابل ستة من أعضاء اللبناني".

في المقابل، أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن "واشنطن لا تتهاون مع احتجاز رهائن سواء من مواطنيها أو من شركائها"، مشددا على "ضرورة إطلاق سراح الباحثة المحتجزة فورا".