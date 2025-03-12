التعليم: أسئلة الامتحان التنافسي للدراسات العليا ستكون بصيغة (MCQ) بنسبة 100%

نيوز – محلي

قررت وزارة التعليم، أن تكون أسئلة التنافسي للطلبة للمتقدمين للدراسات العليا بصيغة MCQ فقط بنسبة 100%.

جاء ذلك وفقا لوثيقة حصلت عليها نيوز:





ما هي الـ MCQ؟ ما هي الـ MCQ؟

MCQ هي اختصار لـ Multiple Choice Questions وتعني أسئلة الاختيارات المتعددة.

وهي أسئلة اختبار تتضمن عدة اختيارات متاحة، والطالب يختار الإجابة الصحيحة من بينها.

وتستخدم هذه الأسئلة في العديد من الاختبارات والامتحانات في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والتوظيف، والقبول في الجامعات، والتقييمات المهنية، وغيرها.