بالصور من الكاظمية.. وقفة احتجاجية ضد الجرائم في سوريا

شهدت مدينة شمالي بغداد، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديداً بالجرائم التي تشهدها .



وانطقلت التظاهرة باسم أهالي مدينة الكاظمية، وطالب فيها المحتجون بالتدخل ضد جرائم الابادة الجماعية. وتصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. أدناه صور بعدسة السومرية..