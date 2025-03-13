تحديد موعد بدء وانتهاء امتحانات الجامعات في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، إن "الوزارة حدَّدتْ مدَّة أسبوعين تبدأ من الرابع من أيار المقبل وحتى (18) منه موعداً ثابتاً للامتحانات النهائيَّة في الكليات والمعاهد الحكوميَّة والأهليَّة".وأكد أن "هذا الموعد لجميع الدارسين في النظامين الصباحيِّ والمسائيِّ، وللدور الأوّل للكليات التي تتبع النظام السنويَّ، إضافةً إلى الكليات التي تتبع النظام الفصليَّ ونظام المقرَّرات ومسار (بولونيا)"، بحسب صحيفة الصباح.