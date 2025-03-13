تشييع مهيب لجثمان الصحفي المغدور ليث محمد رضا في بغداد (فيديو)

وقال مراسل نيوز، ان: عشرات المشيعين حملوا جنازة الصحفي ليث من اجل نقله الى مثواه الأخير.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور يوضح لحظة إطلاق النار من شخص مجهول على الصحفي والإعلامي ليث محمد رضا، ما ادى الى اصابته بعدة رصاصات ادت الى وفاته اثناء نقله الى المستشفى في منطقة العرصات وسط العاصمة .وأكدت قيادة شرطة في وقت سابق، استمرار عملية بحث والتفتيش لألقاء القبض على الجاني".