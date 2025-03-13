توجيهات من التربية للمدارس في بغداد والمحافظات بشأن المناهج الدراسية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، أصدر توجيهات للمدارس في والمحافظات التي شهدت انقطاعاً في الدوام نتيجة هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أهمية الالتزام بأوقات الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية من دون تأخير، لضمان تنفيذ الخطة التربوية لهذا العام.وأشار السيد إلى أن الوزارة حريصة على إكمال المناهج الدراسية وفقاً للحصص الأسبوعية المقررة، وبما يتماشى مع التربوي، لضمان استقرار مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية.كما أكد استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية التربوية من خلال جهاز الإشراف التربوي والاختصاصي في للتربية في والمحافظات، سعياً لتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلبة والتلاميذ.واختتم السيد تصريحه بالإشارة إلى أن العام الدراسي الحالي يتميز بقدر كبير من الاستقرار مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل الجهود التي تبذلها الهيئات التربوية والإدارات المدرسية لضمان استمرارية العملية التعليمية دون معوقات