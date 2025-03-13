القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمـــة الاحتيال المالي

وذكر الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص.وأضاف أن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونيــــة التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربة بالعملة للحفاظ على امــوال الدولة.