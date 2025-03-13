تشكيل فرق ميدانية لمتضرري العمليات الحربية والأخطاء العسكرية.. ما الهدف؟

أفادت بذلك رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم، موضحة أن "القرار يهدف إلى تحقيق أفضل مستوى من الرعاية للشريحة المذكورة"، منوهة بأن "العمل جار لتحديث الأنظمة وتطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات لربط الخدمات المقدمة إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة".وبينت أن الفرق الميدانية الداعمة ستعمل على إنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي وستتولى مهمة الوصول إلى أماكن سكناهم ودعمهم معنوياً، مؤكدة وجود خطوات جادة من الوزارة لتوظيف ذوي الإعاقة في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص ضمن والمحافظات كافة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.