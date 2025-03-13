بينها موعد الانتخابات.. قرارات جديدة من نقابة المحامين العراقيين (وثيقة)

واظهرت وثيقة صادرة عن اصدار عدة قرارات ابرزها: حل مجلس وتطبيق نص المادة ۳/۹۳ من قانون المحاماة التي أوجبت تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء أثنان منهم من السادة القضاة و ثلاثة من أعضاء ممن تنطبق عليهم صفة العضوية حيث أن مجلس أنظم الى رأي بالأجماع. .ـ تأجيل موعد الانتخابات والذي كان من المقرر أجراءها يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ وتحديد موعد آخر لأجرائها كون أن حل المجلس يجعل حالة تعذر الصرف على الانتخابات و التنظيم مما يسبب حالة الشغور و تجريد المجلس من صلاحياته بسبب الحلـ أشعار الأعلى بذلك ونشر القرار على صفحة الرسمية و يعمم على هيئات الانتداب وغرف المحامين كافة في والمحافظات و مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأدارة في أتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.