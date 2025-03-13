حملة أمنية رقابية تطيح بصانعي "الحلويات المميتة" في الديوانية (صور)

وقال بيان لمحافظة ورد لـ نيوز، إنه "باشراف مباشر من قبل قائممقام قضاء الديوانية، قام فريق من عمليات مع دائرة صحة / شعبة الرقابة الصحية وبمساندة من مديرية الامن الوطني ومديرية بلدية شعبة البيئة وقطاع البلدي الاول وشرطة البيئة، بحملة تفتيش على معمل ومحال للحلويات في شارع برج الامراء وسط المحافظة".وأضاف البيان، أن "القوة وجدت مواد غذائية ومطيبات منتهية الصلاحية تم اتلافها بواسطة محضر اتلاف اصولي، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".