وزير العمل: وجود العمالة السورية في العراق غير قانوني ومعظمهم دخلوا عبر التهريب

وقال الاسدي في حديث متلفز نقله للوزارة، إن "العمالة العربية والاجنبية في لا تقل عن 800 ألف"، مشيرا الى ان " القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي".وأضاف أن "العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان"، لافتا الى إن "مطاعم يعمل فيها نحو 80-90 ‎%‎ من العمال السوريين".وتابع، انه " اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد"، مبينا ان "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة اجنبية".