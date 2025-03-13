نقيب المحامين تنفي حل مجلس النقابة وتؤكد: إعلان حله مجرد لغو

وقالت في حديث لـ نيوز، إن "القرار الذي صدر اليوم بحسب وثيقة متداولة مجرد لغو ولا يرتكز الى سند قانوني، وإنما مجرد اجتماع بين مجموعة من المحامين".وأضافت اللامي، أن "انتخابات المحامين باقية في موعدها المحدد في 24 اذار 2025، وما أشيع عن تأجيلها غير صحيح".واظهرت وثيقة متداولة يقال انها صادرة عن النقابة، تناولت اصدار عدة قرارات ابرزها: حل مجلس وتطبيق نص المادة ۳/۹۳ من قانون المحاماة التي أوجبت تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء أثنان منهم من السادة القضاة و ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم صفة العضوية حيث أن مجلس أنظم الى رأي الهيئة العامة بالأجماع.ـ تأجيل موعد الانتخابات والذي كان من المقرر أجراءها يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ وتحديد موعد آخر لأجرائها كون أن حل المجلس يجعل حالة تعذر الصرف على الانتخابات و التنظيم مما يسبب حالة الشغور و تجريد المجلس من صلاحياته بسبب الحل.ـ أشعار مجلس القضاء الأعلى بذلك ونشر القرار على صفحة الرسمية ويعمم على هيئات الانتداب وغرف المحامين كافة في بغداد والمحافظات ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.