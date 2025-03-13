السامرائي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع مجاري سامراء

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، الخميس، ضرورة الإسراع بتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع مجاري .

وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس اللجنة النيابية لقانون عاصمة للحضارة الإسلامية رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس اجتماعًا في مبنى بلدية سامراء، لمناقشة استكمال الفقرات المتبقية من إعادة المسارات في مشروع مجاري سامراء، بحضور قائمقام القضاء، ومدير البلدية، ومدير قطاع توزيع الكهرباء، ومدير شعبة المجاري، ومسؤول مركز الماء، إضافة إلى مدير مشروع الشركة المنفذة".

وشدد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية وفق أعلى المعايير الفنية، مع مراعاة تذليل العقبات التي تعيق تقدم المشروع، لضمان تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة لأهالي سامراء"، كما أكد على "أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة".