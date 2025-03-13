في الديوانية.. وقفة احتجاجية أمام مكتب نائب

شهدت مدينة الديوانية، مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مكتب عضو في .

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "عددا من أهالي قضاء الشرقي جنوبي نظموا وقفة احتجاجية أمام بعد ما اعتبروا باستهزائه على الإمام عليه السلام في احد البرامج السياسية قبل أيام".

وأضاف المصدر أن "المحتجين طالبوا النائب بتقديم اعتذار رسمي".