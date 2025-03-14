العراق يفقد 8000 ميغاواط.. والصيف على الأبواب

نيوز – محلي

شددت لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، على ضرورة الضغط على لمنح استثناء من استيراد الغاز الإيراني مع قدوم فصل الصيف.

وقال نائب رئيس اللجنة وليد السهلاني نيوز، ان "نقص الغاز الإيراني أدى الى فقدان منظومة 8000 ميغا واط في وقت يحتاج الى 49 الف ميغا واط لسد الحاجة خلال الصيف".

وأضاف ان "تطبيق نظام الاستثناءات من قبل الادارة الامريكية يخضع لمناكفات وخلافات سياسية ما بين الدول على مستوى محيطنا الدولي او الاقليمي وبالتالي تلقي بظلالها على واقع الشعب العراقي"، مبينا ان "موضوع الغاز الايراني والفائدة من المحطات الغازية هي مسالة لها علاقة بالمواطن وليس له شأن بسياسة الدول وتفاصيلها".

واعرب عن امله ان "يكون هناك ضغط من قبل ووزارة الخارجية من خلال قنوات دبلوماسية من اجل تمديد هذا القرار"، لافتا الى ان "تركيا تستورد الغاز الايراني وليس لديها مشكلة، اما فهو خاضع لسياسة البنك الفيدرالي وبالتالي سوف يؤثر على واقعنا".

وشدد على "ضرورة إيجاد وسائل بديلة والتي من غير الممكن ان تعالج الحاجة الفعلية لمنظومة الطاقة خلال هذه الفترة القصيرة "، لافتا الى "أهمية الضغط من اجل ان يستمر غاز الايراني والاسراع في انشاء المحطات ان كان مستوى المحطات الحرارية التي تعتمد على الوقود الخام والوقود الاحفوري او على مستوى الاجراءات المعجلة من قبل الحكومة في الزام مؤسسات الدولة والوزارات بالاعتماد على الطاقة الشمسية وكذلك الاسراع بالمشاريع التي احيلت الى شركات مهمة جدا مثل شركة مصدر الاماراتية في كثير من المحافظات في النجف والرمادي".