كربلاء المقدسة.. مصنع لإنتاج أدوية مصابي السرطان محليا

وذكر مكتب السوادني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " هذا المرفق الحديث يعد جزءًا من المبادرة الاستراتيجية للحكومة لتوطين صناعة الأدوية، مما يعزز مكانة كقوة إقليمية في إنتاج الأدوية المعقدة بتكلفة ميسورة.وتابع، ان "مراحل تطوير المصنع ستكون على دفعتين الأولى هي إنتاج سبعة أنواع من أدوية علاج ، اما المرحلة الثانية ستضمن التوسع ليشمل إنتاج الأدوية السرطانية على شكل قوارير وأمبولات".وأضاف، ان "المصنع سيوفر النقد الأجنبي الذي يُنفق على استيراد الأدوية، فضلا عن ضمان توفير علاجات بشكل أكثر استقراراً واستدامة و خلق فرص عمل للصيادلة والمتخصصين العراقيين".وأشاد السوداني: "بالجهود المشتركة للمسؤولين والشركات التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أهميته في تطوير قطاع الأدوية في العراق".