مصرع شخص بحادث سير في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق في مقابل حي القاهرة الثانية اسفر عن شخص".يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.