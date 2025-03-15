ثلاث إصابات بحريق داخل محطة وقود في كربلاء

وقالت القيادة في بيان، إنها تنفي "ما تم تداولته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حادث انفجار لخزان وقود في محطة وقود الغاضرية في المقدسة".

وأضافت أن "ما حصل هو حادث حريق بسيط ضمن الخزان الأرضي للمحطة بسبب اعمال الصيانة ادى الى اصابة (3) اشخاص وتم نقلهم الى (ع) التعليمي"، مشيرة الى أن "المحطة تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المدني في المحافظة".