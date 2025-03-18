السومرية تنشر رابط التقديم على "المنحة العقارية"

وذكر بيان للمؤسسة، ورد لـ نيوز، أنه "بجهود حثيثة من رئيس النائلي، تطلق المؤسسة الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم على المنحة العقارية لذوي الشهداء من ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عبر الدخول على الرابط أدناه :ليتسنى لكم التقديم بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى تكبّد مشقّة مراجعة الدوائر والمديريات في والمحافظات كافة".وأكدت المؤسسة "عدم الحاجة الى مراجعة الدوائر والمديرية المعنية بالمنحة وذلك لعدم توفر التخصيصات المالية في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "التعليمات والشروط لتسليم المنحة العقارية سيتم إعلانها لاحقاً بعد توفر التخصيصات المالية لهذا الشأن من وزارة المالية".وأوضحت، أن "الهدف من إطلاق الرابط في الوقت الحالي للحصول على إحصاءات دقيقة للمستحقين من ذوي الشهداء لغرض مفاتحة وزارة المالية لتوفير تلك التخصيصات والتي تعد جزءًا من حقوقهم وامتيازاتهم المادية التي كفلها لهم القانون".