العدل تفتتح مديرية تنفيذ سنجار

وقال مراسل نيوز، إن وزارة العدل افتتحت اليوم في قضاء مديرية تنفيذ بحضور التنفيذ راستي وعدد من الشخصيات ووجهاء من قضاء .وأضاف المراسل، أن أهالي القضاء اعتبروا افتتاح المديرية خطوة مهمة وتختصر الكثير من الوقت في المراجعات.