ضمن برنامج تأهيل النخيل.. الموافقة على توريد 20 ألف شتلة

وذكر للجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اصدر تفويضًا لوزارة الزراعة للتعاقد مع شركة Date Palm Developments Ltd (DPD) لتوريد 20,000 شتلة منتجة بتقنية زراعة الأنسجة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتأهيل النخيل وإكثار الشتلات في لعام 2024".قرر المجلس، بحسب البيان، ان " المجلس قرر ايضا إعفاء العقد من لوائح التعاقد الحكومي وتنفيذ الموازنة".واضاف، أن "شركة DPD، مقرها المملكة المتحدة، ومملوكة بالأغلبية لشركة Atul المتخصصة في الصناعات الكيميائية".