مجلس الخدمة يحدد موعد اصدار قرارات التعيين لحملة الشهادات والأوائل

وذكر المجلس في ورد للسومرية نيوز، ان " المجلس جاهز لاستكمال ملف ملحق الوجبة الثانية، ضمن تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني (٥٩ ،٦٧)"، مؤكدا ان "اجراءات المجلس بشأن اصدار قرارات سيتم المباشرة بها اعتبارا من الاسبوع القادم ".وتابع، انه "تم خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس مناقشة آلية توزيع الملحق وآخر الاستعدادات لضمان انسيابية الإجراءات".وأضاف، أنه " يواصل جهوده لتأمين حقوق المستحقين وفق أسس العدالة والشفافية، مشيراً إلى أن الإعلان عن تفاصيل التوزيع سيتم قريباً، بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة".يُذكر أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى مسؤولية تنظيم عملية التوظيف في القطاع الحكومي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين .